Một phụ nữ bán vé số bỏ lại tư trang, nhảy cầu Rạch Miễu tự tử

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 31.10, nhiều người tham gia giao thông trên cầu Rạch Miễu , đoạn thuộc xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) hốt hoảng khi nhìn thấy một phụ nữ đi bộ lên giữa cầu Rạch Miễu rồi bất ngờ bỏ lại đồ đạc, leo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Tiền tự tử. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người không kịp phản ứng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thới Sơn cùng Công an TP.Mỹ Tho đã có mặt điều tra vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân để lại đôi dép, 1 ổ bánh mì, 1 túi xách bên trong có gần 500.000 đồng và một số tư trang cá nhân. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông qua cầu Rạch Miễu gặp khó khăn, CSGT phải có mặt điều tiết giao thông