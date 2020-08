Một phụ nữ tử vong do vụ nổ từ đám cháy ven đường

Thời điểm này, chị N.L.M.S (37 tuổi, thường trú TP. Đà Nẵng ) điều khiển xe máy lưu thông hướng TX.Điện Bàn xuống TP.Hội An (Quảng Nam). Khi đi qua bãi rác người dân đốt, bất ngờ tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác khiến chị S. đổ gục xuống đường và tử vong sau đó.

Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho biết vụ nổ còn làm hư hỏng 1 xe máy, 1 ô tô 4 chỗ và làm đứt đường dây điện trung thế, cáp viễn thông. Cách hiện trường khoảng 50 m, cơ quan chức năng phát hiện mảnh đạn dày 0,7 cm. Vụ nổ tạo ra hố sâu khoảng 40 cm, rộng 1 m. Ngay khi xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và điều động 2 xe cứu hỏa dập đám cháy. Cơ quan chuyên môn ban đầu xác minh nguyên nhân vụ việc là do đầu đạn pháo cỡ lớn phát nổ.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay qua khám nghiệm tử thi , cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến chị S. tử vong là do mảnh vỡ từ vụ nổ găm vào người. Được biết, chị S. là Phó giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Eximbank (chi nhánh Hội An).