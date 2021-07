Một số công ty lớn, đông công nhân ở Đồng Nai đã xuất hiện Covid-19

Ngày 12.7, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã gửi văn bản đến UBND tỉnh và Sở Y tế đề nghị chấp thuận cho Công ty cổ phần Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) được trưng dụng Trường mầm non tư thục Thái Quang nằm trong Khu công nghiệp Agtex Long Bình để làm cơ sở cách ly y tế đối với 100 F1 là công nhân của công ty. Trước đó, chiều 11.7, tại Công ty cổ phần Taekwang Vina xuất hiện 2 ca dương tính với Covid-19 . Ngành Y tế Đồng Nai đã đưa 2 ca dương tính này đi cách ly, chữa trị, đồng thời phối hợp cùng công ty tổ chức phun khử khuẩn và truy vết các trường hợp F1,F2. Công ty cổ phần Taekwang Vina có số lượng trên 35.000 công nhân. Hiện những công nhân không liên quan, không tiếp xúc với 2 ca dương tính trên vẫn đi làm bình thường.

Tương tự, tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu) trong ngày 11.7 cũng phát hiện một ca dương tính với Covid-19. Trong sáng 12.7, công ty đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 1.600 lao động làm việc chung xưởng với ca dương tính trên. Xưởng có ca dương tính đã được phun khử trừng và tạm đóng cửa. Các xưởng còn lại vẫn làm việc bình thường. Công ty cũng đã tăng cường các biện pháp phòng dịch. Công ty TNHH Changshin Việt Nam có gần 40.000 công nhân

Trước đó, tại Công ty Pouchen Việt Nam (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cũng có ca dương tính với Covid-19. Trong 2 ngày 11 và 12.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã xét nghiệm tầm soát cho gần 17.000 công nhân của công ty. Hiện Công ty Pouchen Việt Nam đang cho toàn bộ công nhân nghỉ phép 14 ngày, lý do do công ty thuộc khu vực phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 theo quyết định của tỉnh Đồng Nai ngày 10.7.