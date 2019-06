Một thanh niên ngáo đá, loạn thần, nhảy xuống vực sâu ở Đà Nẵng

Sáng 5.6, Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết đã tìm được gia đình nam thanh niên ngáo đá nhảy xuống vực sâu và phối hợp đưa vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để thăm khám, điều trị loạn thần.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 3.6, người đi đường phát hiện một nam thanh niên ngáo đá, bỏ lại xe máy BS 92K6 - 9228 trên đường Hoàng Sa và nhảy xuống vực sâu về phía vách đá biển bãi Bụt, trước cổng chùa Linh Ứng.

Nhận tin báo, Công an P.Thọ Quang đến hiện trường, huy động thêm dân quân, bảo vệ dân phố, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tìm kiếm.

Ảnh: N.T Xe máy Bình bỏ lại trước chùa Linh Ứng bãi Bụt Ảnh: N.T Các lực lượng tìm kiếm

Ngoài ra, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Q.Sơn Trà, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng đưa phương tiện ca nô, tàu cứu nạn quần thảo khu vực vùng nước nguy hiểm sát ghềnh đá với nỗ lực cứu người.

Sau gần 3 tiếng, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng đã cứu được nam thanh niên và đưa về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc y tế.

Nam thanh niên khai tên Trần Văn Bình (25 tuổi, ngụ thôn 4, P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Ảnh: N.T Mất khoảng 3 tiếng với hàng trăm người, mới phát hiện được Bình Ảnh: N.T Khi đưa về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Bình liên tục khóc lóc, bất ổn tâm thần

Theo trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an P.Thọ Quang, tiếp đó, qua thử test tại Công an P.Thọ Quang, Bình dương tính với ma túy dẫn đến ngáo đá và có biểu hiện loạn thần nên công an phường liên hệ gia đình để đưa Bình vào bệnh viện điều trị.

* Sáng 5.6, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông cho biết, cụ bà 70 tuổi tự tử tại cầu sông Hàn hiện đã được cứu sống, ổn định sức khỏe tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 4.6, người đi đường phát hiện cụ bà này nhảy cầu sông Hàn tự tử nên tri hô, các ngư dân chài lưới dưới sông đã nhanh chóng cứu vớt, đồng thời lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông, cùng Đội CSGT đường thủy tiếp ứng, đưa cụ bà nhanh chóng vào bờ và nhập viện.

* Cùng ngày, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) ra thông báo tìm thân nhân thi thể nam giới chưa rõ lai lịch, nổi trên sông Hàn đoạn khán đài pháo hoa hôm 1.6.

Thi thể tầm trên 30 tuổi, cao 1,7m, mặc áo thun xanh đậm, quần tây đen, dưới mắt phải có nốt ruồi lớn, trên cổ đeo dây chuyền vàng kèm mặt đá, công an quận đề nghị thân nhân liên hệ trụ sở 16 Phan Đình Phùng, ĐT: 0694.260.372 – 0948.300.989.