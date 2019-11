Một thiếu tá quân đội 'vượt nồng độ cồn cho phép' gây tai nạn chết người ở Đà Lạt

Ô tô 49A - 20803 do ông Quang điều khiển đẩy xe máy và chị Ngọc Anh vào đầu xe tải biển số 49C - 18200 đang đậu bên đường thay vỏ xe. Hậu quả, cô Ngọc Anh tử vong, xe máy bị hư hỏng nặng, đầu ô tô 7 chỗ bị biến dạng, đầu xe tải bị hư hỏng.

Thời điểm trên, ông Trần Xuân Quang (46 tuổi), điều khiển ô tô biển số 49A - 20803 chạy hướng từ trung tâm TP.Đà Lạt đi H.Lạc Dương, khi đến trước cây xăng Tùng Lâm, đã bất ngờ rẽ trái tông vào xe máy 37X7 - 2420 do chị Pham Thị Ngọc Anh (18 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển.

Khi tai nạn vừa xảy ra, ông Quang lên ô tô 49A - 24467 nhưng bị người dân chặn xe ô tô lại, yêu cầu ông Quang ở lại hiện trường để xử lý vụ việc.

Một cán bộ Công an điều tra thuộc Công an Đà Lạt cho biết, sau khi tai nạn xảy ra CSGT và Cơ quan điều tra Công an Đà Lạt có mặt tại hiện trường. Đo nồng độ cồn ông Trần Xuân Quang vượt quá mức cho phép.