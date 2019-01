Mua bán ma túy vì nghiện và cần tiền tiêu xài, lãnh án 16 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 10.10.2018, Đạt (23 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng, Tây Ninh) đến nhà Phúc (44 tuổi) ở H.Củ Chi, TP.HCM, mua 1 bịch ma túy giá 3,2 triệu đồng rồi đem về nhà phân thành nhiều bịch nhỏ để bán cho các con nghiện.

Đến 13 giờ 30 ngày 11.10.2018. tại phòng trọ thuộc ấp An Quới, xã An Hòa (H.Trảng Bàng), Công an H.Trảng Bàng bắt quả tang Đạt đang bán 1 bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể trong suốt (nghi là ma túy) cho Huỳnh Thanh Tuấn (26 tuổi) với giá 300.000 đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên người Đạt tổng cộng 15 bịch ni lông được bịt kín bên trong có chứa tinh thể cùng loại và 800.000 đồng, cùng nhiều tang vật khác. Kết luận giám định, số ma túy trên là Methamphetamine trọng lượng 0,0725 gam.

Quá trình điều tra, Đạt khai nhận đã bán ma túy cho nhiều người và nguồn ma túy do Phúc cung cấp. Đến 16 giờ ngày 11.10.2018, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bàng bắt khẩn cấp Phúc khi Phúc đến nhà Đạt lấy tiền bán ma túy.

Quá trình điều tra, Phúc khai nhận do nghiện ma túy , để có ma túy sử dụng và có tiền tiêu xài, từ tháng 9.2018 Phúc bắt đầu mua bán ma túy. Nguồn ma túy do Phúc mua của một phụ nữ tên “Bé Ba” không rõ họ tên, địa chỉ. Ngày 11.10.2018, Phúc đã mua ma túy tổng cộng 16 triệu đồng đem về phân thành 18 bịch để bán, thì sau đó bị bắt. Tổng cộng, Phúc đã bán cho Đạt 5 lần và nhiều con nghiện khác.

Kết luận giám định, số ma túy trên là Methamphetamine, tổng số ma túy Phúc đã mua bán trái phép 46,3765 gr.