Mưa bão số 5 gây ngập lụt, hư hỏng 1.070 ha lúa và hoa màu

Sáng 12.9, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, thống kê nhanh tại các địa phương đã ghi nhận nhiều thiệt hại trong mưa bão số 5 (có tên quốc tế là bão Conson

Cụ thể tại Quảng Ngãi, mưa bão số 5 gây ra 2 sự cố chìm tàu cá và 1 tàu kéo xà lan. 18 người trên các phương tiện này được tàu cảnh sát biển ứng cứu an toàn. Tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Kon Tum đã có 23 nhà dân bị hư hỏng tốc mái.

Đặc biệt, mưa bão đã gây ra ngập lụt, thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp với 1.070 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng, ngập lụt ( Quảng Bình 599 ha, Quảng Trị 450 ha, Kon Tum 21 ha);

Tại tỉnh Kon Tum, mưa bão số 5 gây ngập lụt , sạt lở đất làm ách tắc nhiều đoạn trên Quốc lộ 24, tỉnh lộ 672, 673, 678 và một số tuyến đường liên xã bị hư hỏng, ngập cục bộ. Cũng tại tỉnh Kon Tum, mưa lớn gây ra sự cố sạt lở, gãy đổ tường cánh và sập sân cửa tràn tại đập tràn Đăk Lôi, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà.

Còn tại Quảng Ngãi, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 215 hộ dân với 766 người khởi các vùng trùng thấp có nguy cơ ngập lụt tại các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Bình Sơn.

Cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 12.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 3 - 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Trong sáng nay, vùng ven biển khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ngày hôm nay, các tỉnh từ Đà Nẵng đến phía bắc Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.