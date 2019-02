Mưa đá làm tốc mái, hư hỏng hàng trăm nhà dân tại Yên Bái, Sơn La

Sương mù xuất hiện dày đặc ở An Giang

Mưa đá bắt đầu khoảng 18 giờ ngày 16.2 và kéo dài trong 15 phút. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trong năm nay trên địa bàn Yên Bái. Trong ngày 17.2, chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp đỡ người dân sửa chữa lại nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa đá.

Cũng trong chiều 16.2, một trận mưa đá và giông lốc kéo dài khoảng 10 phút tại 5 xã Chiềng Ngàm, Noong Lay, Mường Khiên, Liệp Tè và Bó Mười thuộc H.Thuận Châu, Sơn La. Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đến chiều 17.2 có 300 ngôi nhà và công trình bị ảnh hưởng, trong đó 40 nhà dân bị hư hỏng nặng, 3 trường học và 1 trạm y tế bị tốc mái. Trận mưa đá cũng gây thiệt hại nhiều diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn H.Thuận Châu.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua khu vực vùng núi Bắc bộ và đầy dần lên kết hợp với hội tụ trong đới gió tây trên cao nên ở Bắc bộ và bắc Trung bộ trong đêm 16.2 và sáng 17.2 đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông.

Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 16.2 đến 7 giờ ngày 17.2 tại một số nơi như: Bắc Mê (Hà Giang) 48 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 65 mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 29 mm, Thanh Hóa 68 mm và Tương Dương (Nghệ An) 40 mm...

Trung tâm cảnh báo, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió tây trên cao dịch chuyển dần sang phía đông nên các tỉnh phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa giông trên diện rộng, riêng vùng núi Việt Bắc, Đông Bắc và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, người dân cần đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, giông lốc và sét.