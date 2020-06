Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai biến thành 'sông'

Đến 18 giờ 20 phút ngày 21.6, trên địa bàn TT.Mađaguôi (H.Đạ Huoai) vẫn đang tiếp tục đổ mưa lớn và nguy cơ QL20 tiếp tục ngập sâu khiến nước tràn vào nhà dân.

Theo người dân địa phương, trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên đoạn đường này bị mưa lớn làm ngập sâu biến thành “sông”. Hiện, lực lượng cảnh CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) và Công an H.Đạ Huoai đang có mặt túc trực để điều tiết đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.