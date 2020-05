Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.HCM ngập nửa mét

Giao thông nhiều tuyến đường trở nên hỗn loạn. Tại giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng và Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, dòng ô tô ùn ứ hàng dài.

Chiều 30.5, cơn mưa kéo dài khoảng 2 giờ khiến nhiều tuyến đường khu vực nội ô TP.Cần Thơ ngập nặng. Các khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - 3/2; Nguyễn Văn Cừ - Mậu Thân; giao lộ IC3 (Q.Cái Răng) đã xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hôm nay (31.5), ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Từ 1.6, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc bộ và gia tăng ở các tỉnh Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C.