Đầu hè, vì sao người Sài Gòn cảm thấy nóng hầm hập từ 8 giờ sáng?

Ngày 8.5, thạc sĩ Lê Đình Quyết (Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết những ngày qua người Sài Gòn luôn cảm thấy oi bức từ sáng sớm dù nắng không mạnh là vì diễn biến của chuyển từ mùa khô sang mùa mưa.

oC. Ông Quyết cho biết thời điểm chuyển mùa của năm nào cũng làm người dân có cảm giác như vậy, mặc dù cường độ nắng không quá mạnh. Nhưng chính sự thay đổi liên tục nhiệt độ trong thời điểm này, lúc nắng mạnh, lúc có mây che mặt trời làm giảm nắng, gió nhẹ hoặc lặng gió... làm cho cơ thể cũng phải luôn thay đổi theo thời tiết. Do vậy, nhiều người Sài Gòn cảm nhận thấy sự oi bức ngay từ khoảng 8 - 9 giờ sáng, dù nhiệt độ thời điểm này chỉ dao động từ 30 - 31C.

Người Sài Gòn mưu sinh trong nắng nóng Ảnh: Vũ Phượng

Trong 7.5, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh miền Đông và mở rộng trên khu vực các tỉnh miền Tây với nhiệt độ cao nhất hầu hết dao động trong khoảng từ 35 đến trên 36oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Mỹ Tho (Tiền Giang) 36,8oC. Người dân khu vực Nam bộ, TP.HCM tiếp tục lại cảm thấy oi bức, khó chịu từ sáng.

Dự báo, hôm nay, 8.5, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng về phía Đông Nam. Ngày mai áp thấp nóng phía Tây xu hướng bị nén về phía Nam do tác động của áp cao lục địa từ phía Bắc di chuyển xuống. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung bộ hoạt động mạnh.

Vì vậy nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Nam bộ. Vào ngày 9 - 10.5 xu hướng nắng nóng gia tăng, có nơi có nắng nóng gay gắt do tác động của áp thấp nóng phía Tây bị nén. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 35-37oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC bắt đầu từ 11 giờ 30 - 15 giờ 30 phút.

Người bán nước giải khát mệt mỏi vì ngồi dưới cái nắng hầm hập Ảnh: Vũ Phượng

Từ ngày 9 - 10.5, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-38oC, có nơi trên 38oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC bắt đầu từ 11 đến 16 giờ. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo: Đợt nắng nóng diện rộng tại Nam bộ có khả năng kéo dài trong 4 - 5 ngày tới, sau đó sẽ tạm thời thu hẹp trên khu vực.

Ông Quyết giải thích, đợt nắng nóng vừa qua ở khu vực TP.HCM và Nam bộ chủ yếu là do áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, trên cao áp cao Tây Thái Bình Dương hoạt động mạnh. Nắng nóng như thế này vào thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5 không có gì bất thường so với mọi năm. Giá trị nhiệt độ cao nhất đo được tại Biên Hòa (Đồng Nai) là 39oC, TP.HCM 38oC (cùng vào ngày 5.4).

Người dân đeo khẩu trang kín mít khi ra đường Ảnh: Vũ Phượng

Từ đầu tháng 5 đến nay, thời tiết các tỉnh Nam bộ ít mưa, ban ngày phổ biến trời nắng, một số tỉnh có mức nhiệt phổ biến 35-36oC. Số liệu nhiệt độ như sau: Ngày 1.5: Long Khánh (Đồng Nai) 37,4oC, Biên Hòa 37,4oC; ngày 5.5: Biên Hòa 37,4oC; Ngày 4.5: Vị Thanh 36,9oC, Châu Đốc 36oC; ngày 3.5 Vị Thanh 36,5oC... Nhìn chung những ngày vừa qua nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam bộ phổ biến 36-37oC.

Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM mấy ngày qua ở mức 35-36oC, ngày 6.5 là 37oC, ngày 7.5 là 36oC. Ông Quyết cho hay, dự báo từ khoảng từ 15.5 trở đi nắng nóng sẽ giảm, mưa sẽ tăng dần, cảm giác oi bức sẽ không còn. Có thể từ 15 - 20.5, TP.HCM và Nam bộ sẽ bước vào mùa mưa.