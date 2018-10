Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở thành phố Thanh Hóa biến thành sông

Ảnh Ngọc Minh Mưa lớn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông bị ùn tắc trên nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa Ảnh Ngọc Minh Nước ngập mênh mông trên đường Bà Triệu Ảnh Ngọc Minh Xe ô tô gặp nhiều khó khăn khi lưu thông trên phố Nhà Thờ Ảnh Ngọc Minh Trên nhiều tuyến phố, chỉ có các loại xe cao gầm và xe tải mới có thể lưu thông qua lại được Ảnh Ngọc Minh Đường Trường Thi nước dâng cao ngập hết cả vỉa hè Ảnh Ngọc Minh Nhiều phương tiện giao thông chết máy giữa đường do ngập nước Ảnh Ngọc Minh Một chiếc xe bị ngập nước đang được phương tiện cứu hộ kéo đi Ảnh Ngọc Minh Người dân trú mưa trong nhà chờ xe buýt Ảnh Ngọc Minh Mưa lớn, khiến giao thông tại ngã tư Công an thành phố Thanh Hóa bị ùn tắc kéo dài Ảnh Ngọc Minh Công an thành phố Thanh Hóa điều động tối đa lực lượng để phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông vào những tuyến phố đỡ ngập hơn