Mưa lớn sau bão số 5, nhiều tuyến phố TP.Hà Tĩnh biến thành sông

Chiều nay, 18.9, ngay sau khi bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới , tại TP.Hà Tĩnh đã xuất hiện từng đợt mưa lớn dồn dập liên tiếp. Nước mưa không kịp rút đã khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Tĩnh ngập sâu, biến thành sông.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, từ 15 giờ 30 chiều nay, nhiều tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Lý Tự Trọng, Trần Phú, Lê Duẩn… của TP.Hà Tĩnh nước dâng cao từ 40 cm đến gần 1 m, khiến nhiều phương tiện giao thông không thể lưu thông.

Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ hoặc leo lên vỉa hè để tìm cách vượt qua những đoạn đường bị ngập. Trong khi đó, một số xe ô tô lưu thông qua những tuyến đường ngập sâu bị chết máy, phải gọi phương tiện cứu hộ đến ứng cứu.

Theo người dân sống ở các khu vực trên, nguyên nhân khiến đường biến thành sông chủ yếu là do hệ thống thoát nước ở các đường này hay bị ùn tắc, mặc dù đã được cải tạo, tu sửa nhiều lần nhưng cứ mưa lớn là gây ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 và áp thấp nhiệt đới nên khu vực Hà Tĩnh ngày và đêm 18.9 sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tổng lượng mưa có khả năng ở mức 150 - 300 mm, có nơi trên 300 mm. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 6, cấp 7, khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh có gió cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9. Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét , sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và khu vực đô thị.

Dưới đây là hình ảnh một số tuyến đường trên địa bàn TP.Hà Tĩnh bị ngập mà Thanh Niên vừa ghi lại:

Đường Nguyễn Du chìm trong nước, có đoạn ngập lên đến gần 1 m Ảnh Phạm Đức

Nhiều nhà dân dọc hai bên đường Nguyễn Du nước mưa sắp tràn vào nhà Ảnh Phạm Đức

Người phụ nữ này phải đi bộ đến quán tạp hóa trên đường Nguyễn Du để mua hàng vì đường bị ngập không thể sử dụng phương tiện để đi lại Ảnh Phạm Đức

Biển cảnh báo "Đường ngập lụt" đặt tại đầu đường Hải Thượng Lãn Ông Ảnh Phạm Đức

Các phương tiện rất khó khăn lưu thông qua đường bị ngập Ảnh Phạm Đức

Xe ô tô bị chết máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông Ảnh Phạm Đức

Xe cứu hộ cứu hộ chở chiếc ô tô bị chết máy do lưu thông qua đường bị ngập Ảnh Phạm Đức

Một số người dân và công nhân đô thị dùng tay khơi thông cống thoát nước Ảnh Phạm Đức

Sau bão số 5, khu vực Hà Tĩnh được dự báo sẽ tiếp tục có mưa to, rất to và giông Ảnh Phạm Đức