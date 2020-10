Mưa lớn tiếp tục ở miền Trung, tuần tới Biển Đông sẽ có áp thấp nhiệt đới

Chiều nay, 16.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 19 giờ ngày 15.10 đến 13 giờ ngày 16.10, nhiều tỉnh ở miền Trung có mưa lớn, phổ biến từ 40 - 80 mm. Trong đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm.

Đặc biệt, một số khu vực có mưa cực lớn như TP.Vinh (Nghệ An) với lượng mưa lên tới 191mm; tại TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có mưa 183 mm; tại Đông Hà (Quảng Trị) có mưa lên tới 298 mm...

Miền Trung khắp nơi mưa to gió lớn, áp thấp nhiệt đới đã tiến gần bờ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới t rên Biển Đông và đi vào Trung bộ, dự báo từ nay đến ngày 21.10, các tỉnh Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.