Mưa lũ sau bão số 3 làm 10 người chết, 11 người mất tích

Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trưởng công an xã tử vong khi phòng chống mưa lũ Ngày 5.8, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết Bộ LĐ-TB-XH đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ để Bộ trình Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho anh Thao Văn Súa (33 tuổi, ngụ tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, Trưởng công an xã Nhi Sơn, H.Mường Lát, Thanh Hóa) bị lũ cuốn trôi. Trước đó, tối 3.8 anh Súa đi nắm tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 để tổ chức di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi đến khu vực Trường tiểu học xã Nhi Sơn đúng lúc khu vực này xảy ra sạt lở. Đất đá từ trên núi đổ ập xuống đã vùi lấp anh Súa khiến cán bộ này tử vong. T.Hằng