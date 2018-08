Mua ma túy đãi bạn trong ngày sinh nhật

Ngày 14.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Vĩnh Tuân (22 tuổi, ngụ xã An Hải, H.Ninh Phước) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy