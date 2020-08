Mừng sinh nhật cùng vợ là BN Covid-19: Phó chủ tịch phường phải cách ly thêm 14 ngày

Liên quan đến việc 1 phó chủ tịch phường tổ chức sinh nhật cùng vợ là BN Covid-19 ngay trong khu cách ly ở Quảng Trị , trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo của TTYT TP.Đông Hà cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ việc ông H.V.C (Phó chủ tịch UBND P.5, TP.Đông Hà, vào khu cách ly của TTYT TP.Đông Hà từ ngày 6.8), TTYT Đông Hà đã yêu cầu ông C. gỡ những thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Lãnh đạo TTYT Đông Hà cũng khẳng định đã yêu cầu gia đình ông C. phải chấp hành nghiêm việc giãn cách, tránh làm ảnh hưởng đến dư luận trong công tác phòng chống dịch Covid-19

"Chúng tôi đã nhắc nhở bệnh nhân 904 (vợ của ông C.) rất nhiều lần. Bệnh nhân cần tuân thủ cách ly nghiêm ngặt, yên tâm dưỡng bệnh, để chúng tôi thực hiện công việc theo dõi, chữa trị”, vị lãnh đạo này nói.

Những hình ảnh của sinh nhật ông C. cùng vợ là BN Covid-19 tại khu cách ly được đưa lên mạng xã hội Ảnh chụp màn hình

Riêng với ông C., vị lãnh đạo này cho biết sẽ cách ly ông C. thêm 14 ngày, tính từ lần cuối ông tiếp xúc với vợ là bệnh nhân 904 (lúc 19 giờ 33 phút ngày 16.8).

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 20.8: Thêm 1 ca mắc mới ở Hà Nội chưa rõ nguồn lây

Cụ thể, ông H.V.C (Phó chủ tịch UBND P.5, Đông Hà), vào khu cách ly của TTYT TP.Đông Hà từ ngày 6.8. Lúc 19 giờ 30 phút ngày 15.8, có người quen biết sinh nhật ông C. nên mua bánh kem gửi vào khu cách ly. Tiếp đó, ông C. gọi vợ là bệnh nhân Covid-19 số 904 (đang được cách ly đặc biệt tại TTYT TP.Đông Hà) để chụp ảnh, ghi hình, rồi bệnh nhân 904 lấy ít trái cây mang về phòng cách ly đặc biệt.

Ông C. có giải thích khi qua phòng ông, bệnh nhân 904 chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình. Cũng theo ông C., con ông sau đó lấy máy điện thoại rồi đăng các hình ảnh buổi tiệc lên Facebook.

Cũng trong báo cáo của TTYT TP.Đông Hà, gia đình ông phó chủ tịch phường được đưa vào cách ly từ đêm 6.8, nhưng khi vợ ông C. được công bố là bệnh nhân Covid-19 vào ngày 13.8 (ông C. và 2 con vẫn âm tính) thì đã được tách biệt với các thành viên còn lại. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16.8, ông C. vẫn đem đồ ăn qua cho bệnh nhân 904 và bị nhân viên y tế nhắc nhở.