Nam thanh niên khai báo giả bị xịt hơi cay, cướp tài sản… nhằm hoãn trả nợ

Sau đó, có thêm 2 người khác xông đến đè anh V., lấy 78 triệu đồng của anh rồi tẩu thoát. Do bị xịt hơi cay nên anh V. không nhìn thấy nhóm cướp chạy về hướng nào và cũng không nhận dạng được những người này. Vụ việc sau đó được anh V. trình báo lên công an.

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra truy xét, khuya 26.5, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an H.Bình Chánh mời V. lên trụ sở để làm rõ một số nghi vấn. Đáng chú ý, tại cơ quan công an, V. thừa nhận do bản thân đang nợ nần, nên trình báo giả vụ xịt hơi cay , cướp tài sản, nhằm… hoãn trả các khoản nợ đã vay trước đó.