TP.HCM: Bắt nhóm cướp giật chuyên chạy xe Exciter, 1 ngày gây ra 3 vụ cướp

Ngày 21.5, Công an Q.8 (TP.HCM) vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lý Nhân Phúc Minh Đức (18 tuổi), Nguyễn Phú Sang (19 tuổi, cùng ngụ Q.8) và Nguyễn Văn Minh Tân (19 tuổi), Nguyễn Khắc Duy (19 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) đồng thời truy bắt Phùng Thanh Hùng (26 tuổi, ngụ Q.8); Huỳnh Anh Thanh (21 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) cùng Hiếu "chó" (chưa rõ lai lịch) để điều tra về các vụ cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản phạm tội trên địa bàn.

Người dân liên tục bị nhóm đi Exciter cướp giật

Theo đó, khoảng từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5.2021, Công an Q.8 (TP.HCM) liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân về việc bị một nhóm người chạy xe máy ép sát giật tài sản như điện thoại, túi xách. Các đội nghiệp vụ Công an Q.8 (TP.HCM) sau đó vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm cướp giật nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong lúc đi “ăn hàng”, băng cướp giật này điều sử dụng xe máy hiệu Exciter. Từ điểm chung này theo trình báo của các nạn nhân, lực lượng chức năng đã kết hợp việc tuần tra và rà soát tại các điểm mà nhóm người nghi vấn thường lui tới.

Chiều 14.5, phát hiện nhóm thanh niên có dấu hiệu khả nghi ngồi trong quán nước trên đường Cao Lỗ (P.4, Q.8), các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.8 mời những người này về trụ sở làm việc.

Bước đầu nhóm người khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn Q.8 thời gian qua.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này khai đã thực hiện 4 vụ cướp giật chủ yếu tại các tuyến đường quanh khu vực P.5, Q.8, trong đó có ngày chúng gây ra 3 vụ.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 15.4, Phùng Thanh Hùng (tự Hùng Heo, 26 tuổi, ngụ Q.8, hiện đã bỏ trốn) rủ Hiếu "chó" (chưa rõ lai lịch) cùng Đức và Thanh đi cướp giật lấy tiền tiêu xài thì cả bọn đồng ý.

Đức sau đó lấy xe máy hiệu Exciter của mình để chở Hiếu, còn Thanh dùng xe máy cùng hiệu Exciter chở Hùng. Cả nhóm rảo quanh các tuyến đường để tìm “con mồi” sơ hở sẽ ra tay cướp giật tài sản.

Khi đến đường Bông Sao (P.5, Q.8) cả nhóm phát hiện anh N.Đ.P (ngụ Q.Gò Vấp) đang dừng xe bên lề đường nghe điện thoại. Lúc này, Thanh cho xe chạy đến áp sát, Hùng ngồi sau giật điện thoại iPhone 11 trên tay của anh P. Cả bọn nhanh chóng tẩu thoát, anh P. sau đó đến trình báo công an.

Một ngày gây ra 3 vụ cướp giật

Để có tiền tiêu xài, ngày 9.5, Đức tiếp tục rủ Sang, Tân, Duy đi cướp giật. Lúc này, Tân đưa xe máy hiệu Exciter của mình cho Đức điều khiển, chở Sang đi cướp giật. Còn Tân và Duy ở nhà chờ.

Tang vật được thu giữ ẢNH: TRẦN KHA

Đức chở Sang đến khu vực bùng binh gần cầu Nhị Thiên Đường (P.5, Q.8), phát hiện anh N.V. T.T (21 tuổi, ngụ Q. Bình Tân) chạy xe máy chở chị N.L.A.X., lưu thông cùng chiều. Lúc này, chị X. ngồi phía sau đeo túi xách màu đen bên trong có 1 điện thoại iPhone 11 và một số giấy tờ.

Khi đến trước số 65 Liên tỉnh 5 (P.5, Q.8), Đức chạy xe lên ép xe anh T. và ra hiệu cho Sang giật túi xách của chị X. rồi rồ ga tẩu thoát. Nạn nhân đã đến công an trình báo.

Sau khi cướp giật túi xách của chị X. cùng chiếc điện thoại, ngay trong ngày 9.5, cả hai tiếp tục thực hiện 2 vụ cướp giật khác.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 9.5, Đức chở Sang đi đến đường Bình Đông (P.13, Q.8) thì phát hiện người đàn ông đi xe máy (chưa rõ lai lịch) vừa điều khiển xe vừa sử dụng thoại hiệu iPhone loại mới nên áp sát cho Sang giật.

Phương tiện nhóm cướp giật dùng đi gây án ẢNH: CTV

Tiếp đó, chưa đầy 2 giờ sau, cùng ngày 9.5, Đức và Sang tiếp tục thực hiện vụ cướp giật khác trên đường Phạm Thế Hiển (P.5, Q.8). Nạn nhân là chị N.N.T, chạy xe máy chở chị N.N.Y.P (cùng ngụ Q4), trên vai chị P. đeo túi xách bên trong có điện thoại và 1,6 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Đức ép xe, Sang giật túi xách nạn nhân, cả hai tăng ga tẩu thoát.

Số tài sản sau khi cướp giật được của các nạn nhân, Đức, Sang và đồng bọn đem bán và chia nhau tiêu xài.

Công an Q.8 (TP.HCM) đã thu hồi được một số điện thoại mà nhóm băng cướp giật của Lý Nhân Phúc Minh Đức mang đi tiêu thụ. Để tiếp tục mở rộng và điều tra vụ án, Công an Q.8 (TP.HCM) thông báo ai là bị hại của nhóm cướp giật này đến Công an Q.8 cung cấp thêm thông tin. Công an Q.8 yêu cầu những ai đã từng tham gia cùng băng nhóm của Lý Nhân Phúc Minh Đức còn lẩn trốn đến Công an Q.8 tự thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.