Nam thanh niên mắc bệnh tâm thần ‘lọt’ qua hàng rào an ninh sân bay Vân Đồn

Trước đó, một sự việc hy hữu tương tự cũng xảy ra tại sân bay Vinh (Nghệ An) vào tháng 3.2018. Khi máy bay của Vietnam Airlines từ Vinh đi TP.HCM đón khách lên tàu bay thì tiếp viên phát hiện một đối tượng lên tàu bay nhưng không có thẻ lên máy bay (boarding pass) và không có tên trong danh sách hành khách. Tiếp viên trưởng chuyến bay đã nhanh chóng đề nghị lực lượng an ninh sân bay phối hợp xử lý.

Các lực lượng chức năng tại sân bay Vinh sau đó xác định thanh niên (21 tuổi) này là lao động tự do và đang điều trị tâm thần. Cơ quan chức năng xác định thanh niên này đã vượt rào an ninh bằng cách trèo tường vào Cảng hàng không Vinh, tiếp tục vượt qua nhiều "chốt" đảm bảo an ninh khác, đi xuyên qua sân đỗ tàu bay để trèo lên cầu thang, rồi vào chiếc máy bay đang chuẩn bị đón khách.