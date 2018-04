Nam thanh niên tự tử, để lại thư tuyệt mệnh bên cây thông cô đơn

Tình trạng người nghiện ngang nhiên chích ma túy nơi công cộng ở TP.HCM đang khiến người dân bất an.

Ngày 7.4, Công an xã An Bình, H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã phát đi thông báo tìm người đánh rơi 10 triệu đồng đến công an liên hệ nhận lại.