Nam thanh niên tử vong vì bị mẹ bạn gái thuê côn đồ đánh dằn mặt

Chiều 11.5, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Trịnh Thị Huy cùng 6 nghi can khác để điều tra về nguyên nhân tử vong của anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (25 tuổi, ngụ Bạc Liêu).