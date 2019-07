Nản với tin nhắn, cuộc gọi rác

Thống kê của Bộ TT-TT cho biết 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng của Bộ đã ghi nhận được 21.888 lượt phản ánh tin nhắn rác, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước (42.708 lượt phản ánh). Trong đó, lượng phản ánh trên nhà mạng Vinaphone là 5.055 lượt, chiếm khoảng 23,1%, giảm khoảng 60,4% so với lượng phản ánh cùng kỳ năm 2018; MobiFone là 2.921 lượt phản ánh, chiếm tỷ lệ khoảng 13,3%, giảm 52,4% so với cùng kỳ năm 2018; Viettel là 2.819 lượt phản ánh, chiếm tỷ lệ khoảng 12,9%, giảm 67,7% so với cùng kỳ năm 2018. G-Mobile xuất hiện 1 lượt phản ánh, giảm so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Vietnamobile là nhà mạng có lượt phản ánh về tin nhắn rác tăng mạnh nhất (với 935 lượt), tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2018.