Nâng mức trợ cấp hằng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thông tin về nội dung mới của pháp lệnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh cho biết Pháp lệnh Ưu đãi người có công 2020 mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người nước ngoài có công với cách mạng và giao Chính phủ quy định cụ thể điều này. Bên cạnh đó, theo ông Thanh, pháp lệnh mới đã bổ sung một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân. Trong đó, đáng chú ý là bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Theo quy định tại pháp lệnh, vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và bảo hiểm y tế.

Cũng theo ông Thanh, Pháp lệnh Ưu đãi người có công 2020 cũng chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng, nhất là với thời kỳ đất nước hòa bình. Theo đó, Pháp lệnh Ưu đãi người có công quy định cụ thể, chặt chẽ hơn các đối tượng được công nhận là liệt sĩ, thương binh như: hy sinh do đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội; do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục của Chính phủ quy định; trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.