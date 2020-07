Nắng nóng kéo dài trong 10 ngày tới ở Bắc bộ, Trung bộ

Chiều nay, 9.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên thời tiết ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng

Cụ thể, dự báo trong ngày mai, 10.7, đến ngày 13.7, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ nhiều nơi sẽ nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C. Sau đó, cường độ nắng nóng có suy giảm, nhưng thời tiết vẫn còn nóng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật ở các trạm khí tượng khu vực Bắc bộ và Trung bộ lúc 13 giờ ngày 9.7, nhiệt độ nắng nóng cao nhất đo được tại Đô Lương (Nghệ An) là 39,4 độ C; tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là 39.3 độ C. Nghệ An và Hà Tĩnh cũng là vùng trọng điểm nắng nóng khu vực Trung bộ khi nhiệt độ nhiều nơi phổ biến ở ngưỡng 38 - 39 độ C.

Còn tại các tỉnh Bắc bộ, nhiệt độ nắng nóng cao nhất đo được tại Hà Nội với 2 điểm đo: Sơn Tây là 38,5 độ C và tại Láng là 38,4 độ C. Nhiệt độ nắng nóng tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ phổ biến trong ngưỡng từ 36 - 37 độ C.