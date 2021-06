Nắng nóng, mưa bão 6 tháng cuối năm diễn biến ra sao?

Bắc bộ, Trung bộ sẽ có nắng nóng cục bộ 41 - 42 độ C

Theo ông Trần Hồng Thái, trong ngày 28.5 - 3.6, các tỉnh Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ nắng nóng trong ngày được ghi nhận từ 37 - 40 độ C.

Trong đó, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Lạc Sơn (Hòa Bình) trên 40,5 độ C; tại Chí Linh (Hải Dương) là 41 độ. Hà Nội có nắng nóng 40,5 độ C; tại Tĩnh Gia (Thanh Hoá) nắng nóng 41,9 độ C. “Chúng tôi đánh giá đây là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2021 ”, ông Thái nói.