Bão số 1 giật cấp 10 vào Biển Đông, Bắc bộ bớt nắng nóng

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Bắc bộ sẽ không còn nắng nóng và sẽ có mưa giông diện rộng. Dự báo từ ngày 4.6, mưa giông sẽ mở rộng ở các tỉnh Bắc bộ, cục bộ một số nơi có mưa rất to. Người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Dự báo từ ngày 6 - 10.6, các tỉnh Bắc bộ xảy ra một đợt mưa giông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to.