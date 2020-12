Vùng áp thấp trên biển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Chiều nay (18.12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, đêm nay (18.12), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm nay (18.12) ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10 - 13C, vùng núi 7 - 10C, vùng núi cao có nơi dưới 5C và có khả năng xảy ra băng giá; từ đêm mai vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối.