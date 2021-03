Năng suất lao động của Việt Nam tụt hậu 60 năm so với Nhật Bản

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo đánh giá thường niên nền kinh tế Việt Nam, ứng phó và vượt qua đại dịch Covid-19 , hướng tới phục hồi và phát triển do Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức sáng 31.3, tại Hà Nội.

Báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 được thực hiện bởi nhóm chuyên gia, các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu và tham khảo từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thì năng suất lao động của Việt Nam chỉ tăng 5,4% (năm 2019 là 6,2%) và ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể, năng suất lao động bình quân đạt mức 117,94 triệu đồng, tương đương khoảng 5.081 USD/lao động.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam là 5,1%, cao hơn mức trung bình của ASEAN, chỉ đứng sau Campuchia. Nhưng nếu so sánh thì mức tăng này vẫn thấp hơn Trung Quốc là 7% và Ấn Độ là 6%.

Mức tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam vẫn chưa đủ nhanh để thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác gia. Cụ thể, năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp hơn 26 lần so với Singapore , 7 lần so với Malaysia, 4 lần so với Tung Quốc, 2 lần so với Philippines, 3 lần so với Thái Lan.

Đáng lưu ý, nhóm nghiên cứu cũng phân tích và dẫn chứng thông tin từ báo cáo trong năm 2020 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) so sánh, năng suất lao động của Việt Nam hiện nay đang tụt hậu 10 năm so với Thái Lan, 40 năm so với Malaysia và 60 năm so với Nhật Bản.

Trường đại học Kinh tế quốc dân cũng đã khảo sát, điều tra trong 380 doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM, ghi nhận nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động do tác động của đại dịch Covid-19.

Trong đó, cắt giảm lao động là giải pháp nhiều doanh nghiệp áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, đã làm gia tăng số lao động bị thiếu việc làm

Theo Cục việc làm (Bộ LĐ-T-XH), tỷ lệ thiếu việc làm của Việt Nam là 2,51% (so với 1,5% trong năm 2019), ở mức cao nhất trong 5 năm qua.