Ném 'bom xăng' kinh hoàng ở Bình Dương: Khởi tố vụ án, truy bắt nhóm côn đồ

Ngày 27.5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự giết người , đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm, truy bắt 4 nghi can còn lại trong vụ ném “ bom xăng ” làm 2 cháu bé bị thương.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Minh Nhí (31 tuổi tuổi), Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi), Nguyễn Văn An (25 tuổi), Huỳnh Văn Sang (36 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Các nghi can bỏ trốn, đang bị công an truy bắt gồm: Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ An Giang), Đặng Thanh Tùng (32 tuổi), Đặng Thanh Điền (30 tuổi, cùng ngụ An Giang) và một nghi can tên Thảo (chưa xác định lai lịch).

VIDEO: Ném 'bom xăng' kinh hoàng ở Bình Dương

Theo điều tra, tối 18.5, Nguyễn Văn Tuấn (đang bỏ trốn) đến khu nhà trọ H.L (P.Thuận Giao) để tìm gặp người vợ cũ là P.T.N.H (23 tuổi, ngụ An Giang). Khi đến nơi, Tuấn thấy chị H. đang đứng nói chuyện với 4 người bạn thì Tuấn gọi chị H. ra ngoài đường nói chuyện.