Nên công khai danh tính kẻ 'quấy rối'?

Như Thanh Niên thông tin , phát hiện một kẻ biến thái chuyên sàm sỡ, quấy rối phụ nữ , người dân đã lập mưu vây bắt giao công an. Đại diện Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết sự việc trên xảy ra tại đường số 81, P.13, Q.Tân Bình hôm 10.8. Người sàm sỡ tên X., là giám sát một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Đức Thuận. Theo lời khai của người này tại cơ quan công an, đây là lần thứ ba anh ta sàm sỡ phụ nữ trên đường, lần đầu tiên khoảng 1 tuần trước. Nạn nhân của anh ta là những công nhân, nhân viên làm việc quanh khu vực này.

Dù theo lời khai của thủ phạm đã có 2 người bị anh ta sàm sỡ trước đó nhưng cơ quan công an không nhận được trình báo từ các nạn nhân. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các nạn nhân chỉ kể với các đồng nghiệp. Vì bức xúc hành vi biến thái, nên những người gần công trình thống nhất phục bắt quả tang rồi giao công an xử lý. Sau đó, X. bị công an quận phối hợp UBND P.13 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng theo Nghị định 167 vì có hành vi, lời nói, cử chỉ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Công an Q.Tân Bình cũng cho biết nếu 2 nạn nhân đầu khi bị X. sàm sỡ, quấy rối đến tố cáo, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý thì lần này X. sẽ bị phạt với mức 300.000 đồng, vì theo quy định hành vi này bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng.

Mức phạt quá lỗi thời

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự bức xúc trước hành động biến thái của nam thanh niên, tuy nhiên mức xử phạt cho hành vi quấy rối này lại quá nhẹ. "200.000 đồng chẳng là gì đối với những kẻ có thói xấu này. Các nhà lập pháp và hành pháp nghĩ gì khi mức phạt trên chẳng có tác dụng răn đe mà chỉ làm cho kẻ xấu thêm ngang nhiên hành động?", BĐ Hùng Dũng ý kiến.

Trong khi đó, BĐ Nhạc cho rằng: “Mức phạt các vụ này thuộc loại lỗi thời nhất cho dù tăng lên 10 lần là khoảng 2 - 3 triệu đồng vẫn chưa thấy phù hợp”.

“Xúc phạm danh dự người khác mà chỉ phạt bằng mức không đeo khẩu trang nơi công cộng (200.000 đồng) sao?”, BĐ Quang Dao thắc mắc.

Chính vì mức phạt quá nhẹ không mang tính răn đe nên BĐ Phan Thuận lo lắng: "Kiểu này nếu không có biện pháp xử lý mạnh tay không chừng sẽ nở rộ thành phong trào".

Đề nghị công khai danh tính kẻ biến thái

Theo đại diện Công an Q.Tân Bình: “Nhiều vụ có hành vi sàm sỡ người khác gây bức xúc trong dư luận nhưng thực tế khi áp dụng vào xử phạt theo nghị định mức phạt vẫn còn rất thấp, không có sức răn đe, cảnh báo nên nhiều trường hợp cứ vậy diễn ra. Chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị sửa đổi bổ sung nghị định này để mức phạt có đủ tính răn đe nhưng chưa được thay đổi”.

Nhiều ý kiến đồng tình phải tăng hình phạt cho hành vi này để có tính răn đe hơn. “Nên làm mạnh tay. Thông báo với nơi đối tượng làm việc để họ biết nhân phẩm người này. Phạt 200.000 đồng coi như xong thì chẳng có kết quả gì", BĐ Khanh Hoang ý kiến.

Tương tự, BĐ Le Nam cho rằng: “Mức phạt là do con người đặt ra, quy định hành chính này không bị bó buộc như sửa hiến pháp, vậy sao cứ giẫm chân tại chỗ, phải chăng vì các cơ quan hữu trách chưa nghĩ sửa là cần?”, đồng thời đề nghị: “Tội sàm sỡ hay quấy rối tình dục, cần được chỉ đúng mặt, đặt đúng tên”.

Phạt vậy thì răn đe được gì. Nên công khai danh tính cho chừa. Thanh Truc 200.000 - một con số quá rẻ. Nên phạt tù! Dai Mach Đề nghị tăng mức phạt cho hành vi này lên 20 triệu đồng nếu vi phạm lần đầu, lao động công ích 30 ngày, phải xin lỗi công khai ở tổ dân phố. Nếu tái phạm thì xử lý hình sự. Có như vậy mới đủ sức răn đe. Trúc Nhân

“Luật do mình làm ra, mình thấy không hợp lý, không có tính răn đe thì sao không sửa ngay và luôn. Nếu tăng lên 20 triệu đồng và tái phạm thì xử hình sự, đố ai dám làm”, BĐ Thiện ý kiến.