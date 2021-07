Nén nỗi đau mất cha, đại úy biên phòng ở lại An Giang chống dịch Covid-19

Sáng 23.7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết đại úy Diệp Sơn Đông từ Phú Yên tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Phú Hữu, H.An Phú phải nén nỗi đau mất cha tại quê nhà để tiếp tục nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới.

Đồng đội của đại úy Diệp Sơn Đông thắp hương chia buồn với đại úy Sơn Ảnh: C.T.V. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết đại úy Diệp Sơn Đông (quê H.Tây Hòa, Phú Yên) là nhân viên Trinh sát Đồn biên phòng Xuân Đài, thuộc BĐBP tỉnh Phú Yên, được tăng cường về An Giang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Đồn Biên phòng Phú Hữu từ tháng 3.2021. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết đại úy Diệp Sơn Đông (quê H.Tây Hòa, Phú Yên) là nhân viên Trinh sát Đồn biên phòng Xuân Đài, thuộc BĐBP tỉnh Phú Yên, được tăng cường về An Giang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Đồn Biên phòng Phú Hữu từ tháng 3.2021.

Khoảng 14 giờ ngày 22.7, đại úy Đông nhận được tin cha qua đời tại quê nhà Phú Yên vì bệnh nặng. Do điều kiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang đang rất khẩn khẩn trương, diễn biến phức tạp, nên đại úy Đông đành gác lại việc về quê chịu tang cha và ở lại An Giang cùng các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch.

Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, Chinh trị viên Đồn Biên phòng Phú Hữu, cho biết được sự đồng ý của Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, tối cùng ngày (22.7), Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hữu đã giúp đại úy Diệp Sơn Đông lập bàn thờ vọng thờ cha của đại úy Đông ngay tại Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 11, nơi đại úy Diệp Sơn Đông đang làm nhiệm vụ.

Các đồng đội, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, các Đồn Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến động viên, thắp hương chia buồn với đại úy Đông để anh yên tâm công tác, tiếp tục cùng đơn vị thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý bảo vệ biên giới , vừa phòng chống dịch Covid-19.

Theo Đồn Biên phòng Phú Hữu, đại úy Diệp Sơn Đông có hai anh em ruột, em trai anh đang làm công nhân tại TP.HCM, do diễn biến dịch Covid-19 tại TP.HCM rất phức tạp nên em trai đại úy Đông cũng không thể về quê chịu tang cha giống như anh.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang thông tin, từ năm 2020 tính đến nay, trong lực lượng cán bộ BĐBP tỉnh An Giang đã có 3 quân nhân không thể về chịu tang cha ruột, ở lại đơn vị làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19. Ngoài, đại úy Diệp Sơn Đông, còn có trường hợp của thiếu tá Trần Hải Dương (quê Khánh Hòa) và trung úy Lê Văn Nguyên (quê Thanh Hóa).