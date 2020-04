Ngăn chặn đua xe, một cảnh sát bị thương nặng vì quái xế tông thẳng vào

Phát hiện vụ việc, tổ tuần tra kiểm soát của Công an tỉnh Đồng Nai đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên các đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh.

Đối tượng tông xe vào tổ công tác cũng bị thương, được xác định là Nguyễn Hoàng Khánh (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.

Tiếp đó, vào rạng sáng ngày 12.4, Công an TP.Biên Hòa phát hiện có trên 100 thanh niên đi xe máy tụ tập ở trong Khu công nghiêp Biên Hòa 2 để đua xe, Công an TP.Biên Hòa đã triển khai lực lượng chốt chặn, vây bắt. Qua đó, lực lượng công an đã bắt giữ được 16 xe máy cùng 24 đối tượng, số còn lại lợi dụng hỗn loạn đã tháo chạy, hiện công an đã truy xét để xử lý.