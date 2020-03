Ngăn chặn nạn đua xe trái phép ở Tây Ninh

Thời gian qua, trên bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc điểm giáp ranh giữa xã Định Thành (H.Dầu Tiếng, Bình Dương) và xã Phước Minh (H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng tụ tập đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này, Công an xã Định Thành ký kết quy chế phối hợp với Công an bảo vệ hồ Dầu Tiếng, Công an xã Phước Minh, Công an xã Bến Củi (Tây Ninh) và Công an xã Định An (H.Dầu Tiếng) để kịp thời xử lý những đối tượng đua xe trái phép.

Cụ thể, để phòng chống nạn “đi bão” ở vùng giáp ranh, công an các đơn vị liên quan đồng loạt rà soát và lập danh sách “quái xế” trên địa bàn để theo dõi; Đồn Công an bảo vệ hồ Dầu Tiếng lắp đặt nhiều camera giám sát an ninh theo dõi trên bờ hồ; vận động nhân dân tố giác khi phát hiện thanh thiếu niên tụ tập trên bờ hồ Dầu Tiếng để đua xe...

Với những quy chế trên, trong 3 tháng đầu năm 2020, Công an xã Định Thành đã lập biên bản xử phạt 39 đối tượng tụ tập “đi bão” trên bờ hồ, xử phạt trên 31 triệu đồng. (Gia Khánh)