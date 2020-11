Ngang nhiên lập 'bến cóc' giữa trung tâm TP.Thanh Hóa

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH du lịch - vận tải Vân Anh ((địa chỉ tại P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa; chủ nhà xe Vân Anh limousine) thuê ngôi nhà số 40 đường Lê Hoàn (P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa) của Công ty TM-XD Đông Bắc làm văn phòng bán vé xe.

Tuy nhiên, ngoài bán vé, nhà xe Vân Anh đã biến nơi này thành điểm trung chuyển, đưa đón khách như một “ bến cóc ”. Một lãnh đạo của Công ty TM - XD Đông Bắc cho biết, trong hợp đồng, đơn vị này không cho Công ty TNHH du lịch - vận tải Vân Anh thuê nhà để làm điểm trung chuyển, đón trả khách.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều thời điểm trong ngày, nhà xe Vân Anh tập trung từ 3 - 5 chiếc xe (cả xe trung chuyển khách trong nội thành và xe chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội) đậu đỗ trước cửa văn phòng, lấn chiếm lòng đường Lê Hoàn, đường Trần Oanh.

Do đây là ngã 3 giao nhau giữa đường Trần Oanh và đường Lê Hoàn, cách cổng Trường THPT Nguyễn Trãi chỉ khoảng 30 m, nên việc tồn tại “bến cóc” của nhà xe Vân Anh đã khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông, gây bức xúc cho người dân.

“Tôi thường xuyên đi qua khu vực này hàng ngày. Do là khu vực ngã 3, gần cổng trường học nên mỗi khi phải đi qua đây, cảm giác như gặp phải ác mộng vậy. Có hôm đi qua vào đúng giờ học sinh tan học, nhà xe lại ra vào đón trả khách bằng những chiếc xe giường nằm 2 tầng, gây cản trở giao thông. Chẳng hiểu sao giữa lòng thành phố đang trên đà xây dựng thành đô thị văn minh , hiện đại lại có một bến xe cóc như vậy”, anh Nguyễn Văn H. (ngụ tại P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) bức xúc, nói.

Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe của nhà xe Vân Anh ra vào đường Lê Hoàn gây ách tắc giao thông Ảnh Minh Hải

Nhiều người dân băn khoăn trước tình trạng trên, bởi lâu nay trên địa bàn TP.Thanh Hóa, lực lượng công an các phường, Công an TP.Thanh Hóa làm việc rất nghiêm khắc và gắt gao. Mỗi khi có người đậu đỗ xe máy, xe ô tô dưới lòng đường không đúng nơi quy định, thì ngay lập tức có lực lượng công an đến lập biên bản xử lý.

Tuy nhiên, tình trạng nhà xe Vân Anh đậu đỗ tràn lan trên đường và không đúng nơi quy định lại ngang nhiên tồn tại. “Bến xe tồn tại ngay giữa lòng thành phố một cách rất ngang nhiên như thế này là không bình thường. Chả biết các cơ quan chức năng ở TP.Thanh Hóa họ đang làm gì nữa”, một người dân sống trên phố Lê Hoàn, nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Đình Mão, Chủ tịch UBND P.Điện Biên, cho rằng chính quyền địa phương không biết và cũng không có thẩm quyền cấp loại giấy phép cho nhà xe Vân Anh tổ chức đón trả khách trên đường Lê Hoàn.

Còn trung tá Lê Anh Xuân, Trưởng Công an P.Điện Biên (TP.Thanh Hóa), cho biết đơn vị này cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở đối với nhà xe Vân Anh. “Công an phường đã xuống nhắc nhở, tuyên truyền về việc đón trả khách và công tác trật tự công cộng, trật tự đô thị . Phường cũng đã báo cáo thành phố. Còn xử lý thì phải Công an thành phố”, trung tá Xuân, nói.

Tuy nhiên, theo thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa,thì trách nhiệm lại thuộc về UBND TP.Thanh Hóa. Thượng tá Anh cũng cho biết, Công an TP.Thanh Hóa vừa có văn bản kiến nghị UBND TP.Thanh Hóa với chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn để kiểm tra, rà soát lại việc thuê mượn địa điểm văn phòng của nhà xe Vân Anh.

“Vấn đề này là thẩm quyền của UBND TP.Thanh Hóa. Họ sẽ kiểm tra và xử lý”, trung tá Anh nói.