Xe 'dù', bến 'cóc' vẫn tấp nập và bát nháo

Chiều 13.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tình trạng xe “dù”, bến “cóc” chủ yếu xảy ra tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP.HCM và sẽ bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán do nhu cầu đi lại của người dân tăng lên. Chính vì thế, trong đợt ra quân đợt 2 của cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, cũng như các lễ hội đầu năm 2020, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT các tỉnh, thành tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Cùng với việc kiểm soát các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác như: dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định... Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, trước đó, ngày 16.12.2019, Cục CSGT có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý ô tô khách vi phạm TTATGT trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh. Đơn vị này cho biết, qua phản ánh của dư luận và kết quả nắm tình hình, thời gian qua tình trạng xe “dù”, bến “cóc”, núp bóng xe hợp đồng; hoạt động đón, trả khách trái quy định trên các tuyến từ Hà Nội đi tỉnh Quảng Ninh và ngược lại diễn biến phức tạp, làm mất TTATGT, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Từ đó, Cục CSGT đề nghị Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với Cục CSGT có kế hoạch kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại một số doanh nghiệp có nhiều phương tiện có dấu hiệu hoạt động “núp bóng” xe hợp đồng để chạy theo tuyến cố định, vi phạm TTATGT. Thái Sơn