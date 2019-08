Ngang nhiên vào nhà dân cướp 7 con gà, 6 bị cáo lãnh án

Ngày 8.8, TAND H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản, cố ý gây thương tích do Phạm Văn Lý (26 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) cầm đầu.

HĐXX đã tuyên phạt Lý 7 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản, 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt mà bị cáo Lý phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù giam.

HĐXX cũng tuyên phạt Trần Thanh Tân (16 tuổi) 4 năm tù giam, Lê Vũ Trung (16 tuổi) 4 năm tù giam, Trần Quốc Hải (18 tuổi) 6 năm tù giam, Đinh Quang Lực (17 tuổi) 6 năm tù giam, Nguyễn Duy Bình (18 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) 5 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 21.10.2018, sau khi ăn sáng xong, Lý rủ các bị cáo trên đi trộm gà. Cả nhóm đi bằng xe máy qua khu rừng sao ở xã Xuân Sơn (H.Châu Đức) thì phát hiện nhà bà Lương Thị Cảnh có gà nhốt bên hông nhà nên dừng lại.

Hải leo qua hàng rào đến chuồng gà. Lực và Lý mỗi người cầm một con rựa đi thẳng vào nhà bà Cảnh, còn các bị cáo khác ở ngoài cảnh giới.

Sau khi vào trong nhà, Lực nói với bà Cảnh là cho xin mấy con gà thì bị nạn nhân la lên. Lực cầm con rựa quơ trước mặt bà Cảnh và yêu cầu chủ nhà im miệng. Bà Cảnh lấy điện thoại gọi cho chồng thì bị Lực đến giật lại.

Lúc Lực và Lý uy hiếp bà Cảnh thì bên ngoài Hải đang bắt gà. Sau đó, Lực ra phụ Hải bắt gà. Thấy Hải bắt gà, Trung đi vào lấy gà ra đường đưa ra cho Tân và Bình ôm mỗi người một con. Cả nhóm bắt được 7 con gà rồi rời khỏi nhà bà Cảnh mang đi bán.

Nhận đơn trình báo của bà Cảnh, qua xác minh, Công an H.Châu Đức xác định nhóm của Lý đã gây ra vụ cướp trên nên tiến hành truy bắt. Lúc này, Lý, Lực và Trung đã rời khỏi địa phương nên Công an H.Châu Đức thông báo truy tìm. Đến ngày 3.1.2019, Trung đến Công an H.Châu Đức đầu thú. Ngày 22.1, Công an H.Châu Đức bắt giữ Lý và ngày 12.2 thì bắt giữ Lực.

Theo Hội đồng định giá tài sản huyện Châu Đức, 7 con gà của bà Cảnh trị giá hơn 1,1 triệu đồng.

Ngoài vụ cướp tàu sản, Lý còn khai nhận trước đó khuya 19.9.2018 đã cùng Tân, Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi) mang theo dao tự chế đi trộm gà ở nhà anh Trần Văn Lợi (18 tuổi, xã Tân Lâm, H.Xuyên Mộc). Trong vụ này, Lý chém anh Châu Bá Thường, Công an viên xã Tân Lâm, gây thương tích 8%.

Do Lý bị Công an H.Châu Đức bắt giam về tội cướp tài sản nên Công an H.Xuyên Mộc đã chuyển hồ sơ vụ án Lý gây thương tích đối với anh Thường cho Công an H.Châu Đức xử lý.