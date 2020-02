Ngành thú y Long An rút kinh nghiệm vì xuất thịt heo bẩn đi TP.HCM

Ngày 19.2, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Long An, cho biết Ban giám đốc Sở này đang tiến hành xác minh, xử lý các trường hợp cán bộ thú ý “sơ suất” để 2 trường hợp thịt heo bẩn có nguồn gốc từ lò mổ ở tỉnh Long An đã vận chuyển đến các chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn (cùng TP.HCM) tiêu thụ.

Theo bà Khanh, ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh vụ việc (ngày 13.2), UBND tỉnh Long An đã có công văn số 675/UBNDVHXH ngày 13.2.2020, chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm cán bộ đã thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm.

Qua rà soát, Sở NN-PTNT Long An đã xác định 120 kg thịt heo màu đỏ sậm, các hạch sung huyết, mỡ màu hồng nhạt đang tiêu thụ tại chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 9.1, bị Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM phát hiện thuộc lô hàng gồm 40 con heo từ cơ sở giết mổ Long Hiệp (xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Long An) xuất đi. Lô hàng này được cán bộ thú y thuộc Đội nghiệp vụ số 2, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (thuộc Sở NN-PTNT Long An) cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và vận chuyển.

Số thịt heo bẩn này sở dĩ được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch là sai sót của ông Đặng Phước Tân, cán bộ thú y thuộc Đội nghiệp vụ số 2 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản. Cụ thể, trong khi thực hiện nhiệm vụ, ông Tân đã không thực hiện đúng quy trình kiểm soát giết mổ, không phát hiện và chưa xử lý kiên quyết đối với sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ông Tân đã bị kiểm điểm tại Đội, hạ xếp loại thi đua đối với viên chức vi phạm trong tháng 2.2020, đồng thời, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã nghiêm túc kiểm điểm đối với tổ trực kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ Long Hiệp, thông báo rút kinh nghiệm và yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ trong toàn đơn vị.

Được biết, mỗi đêm, từ cơ sở giết mổ Long Hiệp cung cấp cho thị trường hơn 1.000 con heo đã qua giết mổ, xẻ thịt.

Chưa xác định nguồn gốc 22 kg thịt heo bẩn tại chợ đầu mối Hóc Môn

Đồng thời, ngày 12.1, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM phát hiện 22 kg thịt heo bán tại một sạp kinh doanh ở chợ đầu mối Hóc Môn không rõ dấu kiểm soát giết mổ, thịt nhạt màu, cơ tái trắng, không đàn hồi, xuất huyết nặng, có mùi hôi.

Theo lời khai của chủ hàng, số thịt heo này thuộc lô hàng 30 con có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (xã Đức Lập Thượng, H. Đức Hòa, Long An) đã được cán bộ thú y thuộc Đội nghiệp vụ số 3 cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Hiện cơ quan chức năng TP.HCM vẫn đang tiếp tục phối hợp để làm rõ "đường đi" của lô thịt heo bẩn này.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, sở dĩ vụ việc này xử lý chậm là do các manh mối chỉ xuất phát từ lời khai của chủ hàng, trong khi các chứng cứ là, tem vận chuyển, dấu kiểm dịch rất mờ nhạt do những mảnh thịt heo đã được xẻ nhỏ ra để bán lẻ nên cần trao đổi thêm với phía cơ quan chức năng của TP.HCM.