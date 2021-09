Ngày 21.9 có 11.687 ca mắc Covid-19 trong nước, Bình Dương tăng 2.199 ca

Theo thông báo của Bộ Y tế , từ 17 giờ ngày 20.9 đến 17 hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới (5 ca nhập cảnh) và 11.687 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.019 ca so với ngày trước đó). 6.835 ca/11.687 ca ghi nhận trong cộng đồng.

11.687 ca mắc mới tại 34 tỉnh, thành, trong đó, TP.HCM có 6.521 ca, Bình Dương 3.609 ca, Đồng Nai 590 ca, Long An 254 ca, Kiên Giang 134 ca, An Giang 121 ca, Tiền Giang 105 ca, Tây Ninh (59), Cần Thơ 43 ca, Đồng Tháp 27 ca, Bình Định 22 ca, Khánh Hòa 18 ca, Đà Nẵng và Bình Thuận mỗi tỉnh có 15 ca, Cà Mau 14 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 13 ca, Quảng Nam 2 ca.

Các tỉnh, thành: Hà Nội, Hà Nam và Quảng Bình mỗi nơi có 12 ca; Ninh Thuận và Bình Phước mỗi tỉnh có 11 ca; Đắk Nông, Đắk Lắk và Phú Yên mỗi tỉnh có 10 ca, Quảng Ngãi ca, Vĩnh Long và Hậu Giang mỗi tỉnh có 6 ca; Thanh Hóa và Bạc Liêu mỗi tỉnh có 4 ca; Lâm Đồng và Nghệ An mỗi tỉnh có 3 ca, Trà Vinh và Bến Tre mỗi tỉnh có 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm: Đồng Nai giảm 279 ca, Tiền Giang giảm 106 ca và Đắk Lắk giảm 103 ca.

2 địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Dương tăng 2.199 ca và TP.HCM tăng 1.350 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.330 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 707.436 ca nhiễm, với tỷ lệ 7.189 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay có 702.972 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (470.164 bệnh nhân đã khỏi bệnh).

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm: TP.HCM có 348.220 ca, Bình Dương 183.314 ca, Đồng Nai 41.432 ca, Long An 30.850 ca và Tiền Giang 13.375 ca.

3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai và Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của các sở y tế, 24 giờ qua ghi nhận 240 ca mắc Covid-19 tử vong.

Trong đó, tại TP.HCM ghi nhận 184 ca, Bình Dương 41 ca, Kiên Giang và Bình Thuận mỗi tỉnh ghi nhận 3 ca, Long An 2 và Tiền Giang mỗi tỉnh ghi nhận 2 ca... Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 229 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 17.545 ca tử vong do Covid-19, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với thế giới (2,1%).