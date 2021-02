Ngày 28 tết, Bắc bộ vẫn mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 9.2, các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ đã có mưa vừa và mưa to. Khi lượng mưa từ 1 giờ sáng ngày 8.2 đến 1 giờ sáng ngày nay 9.2 tại vùng núi Bắc bộ phổ biến từ 20 - 50 mm; riêng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.

Đặc biệt, một số nơi có lượng mưa lớn như Tam Đường (Lai Châu) có mưa 90,2 mm; Mường Lay (Lai Châu) có mưa 93,8 mm; tại Pha Đin (Điện Biên) có mưa 91,9 mm; tại Sa Pa (Lào Cai) có mưa 112,1 mm…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa to diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ xảy ra ngay trong ngày 28 tháp Chạp, giáp tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay là do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo, trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng các nơi khác ở bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, trong hôm nay, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm/12 giờ, có nơi trên 80 mm/12 giờ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm nay, mưa sẽ giảm nhanh.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, liên tục từ 2 - 4 giờ sáng nay, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại trạm Na Mèo lên tới 72 mm, tại Bá Thước lên tới 23,4 mm.

Dự báo trong ngày hôm nay, các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 30 mm. Do ảnh hưởng của mưa to cục bộ, các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước và Mường Lát có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trong đó, H.Quan Sơn được cảnh báo có nguy cơ rất cao.