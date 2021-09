Ngày 28.9 có 4.583 ca mắc Covid-19 trong nước, giảm hơn 4.700 ca

Các tỉnh, thành ghi nhận ca bệnh như sau: Bình Dương 2.575 ca Đồng Nai 787 ca, TP.HCM 377 ca, An Giang 232 ca, Long An 159 ca, Kiên Giang 70 ca, Tây Ninh 55 ca, Cần Thơ 52 ca, Bình Thuận 48 ca, Tiền Giang 38 ca, Khánh Hòa 35 ca, Ninh Thuận 16 ca, Bình Phước 15 ca, Quảng Bình 15 ca, Đắk Lắk 14 ca, Hậu Giang và Hà Nam mỗi nơi có 11 ca, Cà Mau 10 ca, Vĩnh Long 8 ca, Trà Vinh và Đồng Tháp mỗi nơi có 7 ca, Hà Nội 6 ca.

Trong 24 giờ qua, TP.HCM thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính với test kháng nguyên nhanh.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương giảm 1.218 ca, Long An giảm 31 ca, Tây Ninh giảm 25 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai tăng 171 ca, An Giang tăng 101 ca và Bình Thuận 16 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.020 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 770.640 ca nhiễm, tỷ lệ 7.830 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay có 766.110 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước. 554.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM 376.171 ca, Bình Dương 206.564 ca, Đồng Nai 47.070 ca, Long An 32.211 ca, Tiền Giang 13.883 ca.

Trong ngày 28.9 ghi nhận 178 ca tử vong. Trong đó TP.HCM có 131 ca, Bình Dương 15 ca, Đồng Nai 6 ca. Các tỉnh: Long An, Tiền Giang và An Giang mỗi tỉnh ghi nhận 5 ca, Kiên Giang 4 ca, Đà Nẵng 2 ca; Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Tây Ninh, Cần Thơ Sóc Trăng mỗi tỉnh ghi nhận 1 ca.

Trung bình số người tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 199 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 18.936 người, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2%).