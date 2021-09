Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra hoạt động nghiên cứu sản phẩm Kovir điều trị Covid-19

Không có thực phẩm bảo vệ sức khỏe chữa được Covid-19 Cục An toàn thực phẩm từ năm 2020 đã có thông tin cảnh báo quảng cáo gây hiểu sai về công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kovir. Theo cảnh báo được đăng tải trên trang web chính thức của Cục An toàn thực phẩm, một số phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng xã hội có đưa thông tin thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kovir của Công ty cổ phần Sao Thái Dương có thể làm người tiêu dùng hiểu lầm sản phẩm trên có công dụng: hiệu quả cao đối với các bệnh vi rút từ sau lần uống đầu tiên; hỗ trợ điều trị Covid-19. Cục An toàn thực phẩm khẳng định thông tin như vậy là không chính xác, không có loại TPCN/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào có công dụng dự phòng, điều trị hoặc hỗ trợ điều trị Covid-19. Về các sản phẩm TPCN/thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm đã có khuyến cáo: Không có bất kỳ loại TPCN/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được Covid-19 hay kháng Covid-19. Không có bất kỳ TPCN/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng “giảm bệnh, trị bệnh”. Trên nhãn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn phải ghi rõ “thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Người tiêu dùng phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi các công dụng trên thì không mua, không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.