Ngày 30.8 có 14.219 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại 41 tỉnh, thành

Cụ thể, tại Bình Dương có 6.050 ca, TP.HCM 5.889 ca, Long An 524 ca, Đồng Nai 491 ca, Tiền Giang 221 ca, Khánh Hòa 126 ca, Hà Nội 110 ca, An Giang 90 ca, Kiên Giang 73 ca, Nghệ An 68 ca, Tây Ninh 56 ca, Đà Nẵng 54 ca, Bình Thuận 46 ca, Thừa Thiên - Huế 40 ca, Đồng Tháp 37 ca, Cần Thơ và Trà Vinh mỗi tinh có 36 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 33 ca, Quảng Bình và Quảng Ngãi mỗi tỉnh có 30 ca, Đắk Lắk 24 ca, Bình Định 20 ca, Sóc Trăng 19 ca, Thanh Hóa 18 ca, Bình Phước 15 ca, Phú Yên 14 ca, Bến Tre 11 ca, Quảng Nam 10 ca, Vĩnh Long và Ninh Thuận mỗi tỉnh có 7 ca, Quảng Trị 6 ca, Đắk Nông 5 ca, Hà Tĩnh và Hậu Giang mỗi tinh có 4 ca, Lâm Đồng và Bạc Liêu mỗi tỉnh có 3 ca.