Ngày 8.9 thêm 12.680 ca mắc Covid-19 tại 39 tỉnh, thành

Các ca ghi nhận trong nước gồm: tại TP.HCM 7.308 ca, Bình Dương 3.172 ca, Đồng Nai 814 ca, Long An 372 ca, Tiền Giang 171 ca, Cần Thơ 83 ca, Đồng Tháp 62 ca, Bình Phước 61 ca, Quảng Bình 53 ca, Tây Ninh 52 ca, Khánh Hòa 48 ca, An Giang 46 ca, Kiên Giang 43 ca, Nghệ An 42 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 42 ca, Hà Nội 40 ca, Đà Nẵng 30 ca, Đắk Nông 28 ca, Bình Định 27 ca, Bình Thuận 26 ca, Đắk Lắk 24 ca, Phú Yên 19 ca, Quảng Ngãi 19 ca, Bạc Liêu 18 ca, Sóc Trăng 13 ca, Trà Vinh 11 ca, Thừa Thiên - Huế 9 ca, Bến Tre 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Cà Mau 5 ca, Gia Lai 3 ca.

Trong số các ca trong nước, có 7.851 ca trong cộng đồng; số còn lại ghi nhận tại các khu cách ly, phong tỏa.

Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca. Tại TP.HCM giảm 2 ca, Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca, Long An giảm 118 ca, Tiền Giang giảm 12 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.862 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.730 ca nhiễm).

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021) đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 ca (322.873 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh).

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM 273.154 ca, Bình Dương 141.765 ca, Đồng Nai 31.179 ca, Long An 26.804 ca và Tiền Giang 11.159 ca.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế cho biết, có 13.937 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh tới nay là 325.647 người.

Bộ Y tế cũng cho biết, theo tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 335 ca tử vong.

Cụ thể, TP.HCM 268 ca; Bình Dương 34 ca; Long An 8 ca; Tiền Giang 7 ca; Đồng Nai (trong 2 ngày 8 - 9.9) 7 ca; Đồng Tháp 2 ca; Vĩnh Long (trong 2 ngày 8 - 9.9) 2 ca; các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Khánh Hòa 1 ca.

Riêng Tây Ninh bổ sung số liệu tử vong của tháng 8.2021 là 99 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 310 ca.

Theo Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).