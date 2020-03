Ngày mai Nam bộ bước vào đợt nắng nóng 37 độ C

Các tỉnh Nam Bộ tiếp tục ít mưa, ngày nắng. Các tỉnh miền đông Nam bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Miền tây Nam bộ nhiệt độ phổ biến từ 32 - 34 độ C, có nơi xuất hiện nắng nóng. Độ ẩm vào trưa, chiều giảm khá thấp, trong khoảng từ 45 - 55%.

Trước đó, từ ngày 16 - 20.3, các tỉnh Nam bộ đã ghi nhận nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày trên 35 độ C xảy ra ở nhiều khu vực miền đông Nam bộ. Đặc biệt, nắng nóng đã xuất hiện ở miền tây Nam bộ như Mộc Hóa (Long An) có nhiệt độ 35,5 độ C trong ngày 16.3. Ở Vĩnh Long có nắng nóng 35,6 độ C vào ngày 16.3), tại Châu Đốc (An Giang) có nắng nóng 36 độ C.