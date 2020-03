Nam bộ bước vào đợt xâm nhập mặn cao nhất từ đầu mùa khô

Nguyên nhân là do khu vực Nam bộ trong nhiều ngày qua ít mưa, ngày nắng, trong đó các tỉnh miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất , phổ biến từ 34 - 36 độ C, miền Tây Nam bộ thấp hơn khoảng 1 - 2 độ C. Bên cạnh đó, mực nước thượng lưu sông Mê Kông thấp hơn cùng kỳ năm 2016 từ 0,1 - 0,5 m. Dòng chảy trên sông Mê Kông về ĐBSCL trong tháng 3 đang thiếu hụt so với trung bình chung nhiều năm và năm 2016 từ 5 - 20%, mực nước tại Biển Hồ (Campuchia) cũng ở mức thấp, khả năng bổ sung nước cho ĐBSCL không nhiều khiến xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam bộ càng tăng.