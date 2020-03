Nghệ An bắt giữ ông trùm ma túy, thu giữ tại nhà 6 khẩu súng

Chiều 10.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công đường dây ma túy từ Nghệ An vào Đắk Nông, bắt giữ và di lý nghi phạm cầm đầu Phan Văn Phiên (39 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) về Nghệ An để điều tra hành vi buôn bán trái phép ma túy

Trước đó, ngày 26.2, tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an Nghệ An bắt giữ Trần Khắc Bảy (37 tuổi, ngụ xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang vận chuyển 4 bánh heroin và 3 kg ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Bảy khai, số ma túy trên đối tượng này nhận từ Nguyễn Cảnh Vinh (47 tuổi, ngụ xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để vận chuyển cho Phan Văn Phiên ở tỉnh Đắk Nông. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Cảnh Vinh, mở rộng điều tra vụ án.

Từ lời khai của Bảy và Vinh, ngày 8.3 , các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bao vây nhà riêng của Phan Văn Phiên ở thôn 4, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song và bắt giữ được nghi phạm này.

Khám xét nhà riêng của Phiên, lực lượng cảnh sát đã thu giữ được 5 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng tự chế, 3 gói heroin, 1 gói ma túy dạng đá và hơn 100 triệu đồng.