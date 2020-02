Bắt nóng 3 nghi can cùng 14 bánh heroin khi đi qua Lăng Cô

Chiều 2.2, tại khu vực ngã ba đầm Lập An (TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng) chủ trì, phối hợp với C04 Bộ Công an, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng Lăng Cô (Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế), Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triệt phá thành công chuyên án 037A, bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy