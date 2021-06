Nghệ An: Đã bắt được nghi phạm giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản

Sáng 2.6, thông tin từ Công an H.Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an H.Con Cuông (Nghệ An) bắt giữ Vũ Anh Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Đặng Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) để điều tra hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản