Nghệ An di dời khẩn cấp hơn 300 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở đất

Trong khi đó, tại H.Hưng Nguyên (Nghệ An), do lũ từ thượng nguồn sông Lam đổ về dâng cao nên từ hôm qua đến sáng nay, 21.10, nhiều nhà dân ở ngoài đê sông Lam, thuộc xã Châu Nhân bị ngập sâu trong nước từ 0,5 - 1,2 m. Chính quyền địa phương cho biết, nếu nước tiếp tục dâng sẽ phải di dời một số hộ dân đến nơi an toàn.

